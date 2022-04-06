Працівника посольства РФ запропонували політичний притулок та каву.

У Швеції на сітілайт поблизу посольства РФ залишили "послання" для дипломатів країни-агресора.

Фото опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Працівників російського посольства назвали чекістами та запропонували отримати політичний притулок.

"Панове чекісти... і інші співробітники посольства Росії, Вам не важко ходити на роботу? Вам не соромно в кінці робочого дня? Скоро буде пізно валити. Зв'яжіться з нами для консультації про надання політичного притулку, пригостимо кавою!", – йдеться у зверненні.

Зважаючи на інформацію, зазначену на сітілайті, "послання" розмістило адвокатське агентство Asylbyran, яке допомагає отримати політичний притулок у Швеції та надає інші юридичні послуги.

Раніше повідомлялося, що Швеція виділить з бюджету 10,5 млрд шведських крон ($1,1 млрд) на житло та інші витрати для українських біженців.

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