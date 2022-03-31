Уряд також планує стимулювати українців виходити на роботу.

Швеція виділить з бюджету 10,5 млрд шведських крон ($1,1 млрд) на житло та інші витрати для українських біженців.

Про це заявив міністр фінансів Мікаель Дамберг, повідомляє Svenska Dagbladet.

Міністр інтеграції та міграції Андерс Ігеман оголосив, що уряд підготує новий закон, який дасть шведській міграційній раді можливість зобов'язати муніципалітети забезпечити житлом людей, які підпадають під дію Директиви про масових біженців.

"Ми не повернемося до 2015 року, коли одні муніципалітети взяли на себе відповідальність, а інші – ні", - заявив міністр.

Уряд також планує стимулювати українців виходити на роботу, при цьому збільшення виплат соціальної допомоги не планується.

На сьогоднішній день близько 26 тис. українців звернулися за захистом у Швеції.

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон раніше заявила, що необхідно уникнути повторення кризи з біженцями, подібної до 2015 року. Тоді притулок у Швеції шукали понад 156 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня на рахунки Національного банку України надійшло 500 млн крон (близько $50 млн) військової допомоги від Швеції. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter. Ці гроші пішли на підтримку Збройних сил України.

А наступного дня після повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський заявив, що Швеція надає Україні військово-технічну допомогу. "Швеція надає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу. Дякую пані прем'єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон за дієву підтримку. Будуємо антипутінську коаліцію разом!",- заявив тоді Зеленський.

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