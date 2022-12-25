Війна в Україні ще більше погіршує ситуацію у світі із забезпеченням бідних країн продовольством, зазначив понтифік.

Папа Римський Франциск у різдвяному привітанні вірянам двічі згадав Україну.

Нехай же наш погляд наповниться обличчями братів і сестер - українців, які переживають це Різдво в темряві і холоді або далеко від своїх домівок через руйнування, спричинені десятьма місяцями війни, сказав понтифік у святковому привітанні, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

"Нехай же Господь учинить нас готовими до конкретних жестів солідарності, щоб допомагати тим, хто страждає, та просвітить уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно припинити цю божевільну війну", - сказав він.

Відео дня

Папа Римський також нагадав, що війна в Україні ще більше погіршує ситуацію із забезпеченням бідних країн продовольством.

"Війна в Україні ще більше погіршила ситуацію, наражаючи народи на небезпеку голоду. Особливо в Афганістані та країнах Африканського рогу. Кожна війна, як знаємо, викликає голод і використовує продовольство як зброю, перешкоджаючи її розподілу серед населення, яке вже і так страждає", - сказав Папа Франциск.

Важливі заяви Папи Римського Франциска щодо війни України з РФ

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Папа Римський Франциск заявив, що державам "морально прийнятно" постачати Україні озброєння, щоб допомогти їй захиститися від російської агресії.

Наприкінці листопада понтифік сказав, що найжорстокішими учасниками війни серед російських військових є буряти й чеченці.

Також Папа Римський пропонував стати посередником на переговорах між Ураїною та Росією, але у Кремлі від такої пропозиції Ватикану відмовилися.

14 грудня понтифік закликав скромно відсвяткувати Різдво, а кошти, які не були витрачені на подарунки, пожертвувати на допомогу стражденному українському народу.

Вас також можуть зацікавити новини: