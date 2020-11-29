Папа Римський Франциск призначив 13 нових кардиналів, серед яких також вперше представники Брунею та Руанди.

Папа Римський Франциск офіційно призначив 13 нових кардиналів, серед яких перший в історії Римської католицької церкви афроамериканець.

Про це повідомляє ВВС.

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Як повідомляється, вперше в історії Римської католицької церкви кардиналом став афроамериканець: 72-річний архієпископ Вашингтона Вілтон Грегорі.

Це означає, що він не тільки буде брати участь у виборі наступного Папи, але має всі шанси бути обраним главою католицької церкви.

Також вперше в історії серед нових кардиналів виявилися представники Брунею і Руанди.

Кардинал - вища після Папи духовна особа для католиків.

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Автор: УНІАН