Папа Римський Франциск офіційно призначив 13 нових кардиналів, серед яких перший в історії Римської католицької церкви афроамериканець.
Про це повідомляє ВВС.
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Як повідомляється, вперше в історії Римської католицької церкви кардиналом став афроамериканець: 72-річний архієпископ Вашингтона Вілтон Грегорі.
Це означає, що він не тільки буде брати участь у виборі наступного Папи, але має всі шанси бути обраним главою католицької церкви.
Також вперше в історії серед нових кардиналів виявилися представники Брунею і Руанди.
Кардинал - вища після Папи духовна особа для католиків.
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