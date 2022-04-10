Папа Римський закликав відкласти зброю і провести переговори.

Папа Римський Франциск звернувся із закликом розпочати великоднє перемир’я в Україні, але не для перегрупування та нових атак, а для встановлення миру шляхом справжніх переговорів.

Про це йдеться у повідомленні vaticannews. У сьогоднішній проповіді у Вербну неділю (для католиків) Франциск згадав і про Україну.

"Немає нічого неможливого в Бога. Також зробити так, аби припинилася війна, якій не видно кінця. Війна, яка кожного дня ставить перед нашими очима нелюдські масові вбивства та нещадні акти жорстокості, скоєні проти беззахисного цивільного населення", – сказав Папа.

"Відкладіть зброю! Нехай розпочнеться великоднє перемир’я, але не для того, щоби перезарядити зброю та знову воювати, ні! Перемир’я для того, аби дійти до миру через справжні переговори, готові навіть дечим поступитися для добра людей", – закликав понтифік.

При цьому Франциск, маючи на увазі дії РФ, зазначив: "Що це буде за перемога, яка підійме прапор на нагромадженні руїн?".

Під час служби, деякі прихожани повісили на свої оливкові гілки маленькі українські прапори, а жінка, яка читала одну з молитв біля вівтаря, була одягнена у синьо-жовте вбрання.

Зазначимо, що сьогодні у Вербну неділю на площі Святого Петра зібралося приблизно 50 тис. вірян - вперше з 2019 року, піля скасування обмежувальних заходів пов'язаних з COVID-19.

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