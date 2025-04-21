За словами Путіна, Франциск "активно сприяв діалогу між Російською православною та Римо-католицькою церквами".

Російський диктатор Володимир Путін висловив співчуття у зв'язку зі смертю Папи Римського Франциска. Про це пише Reuters з посиланням на Кремль.

"Прийміть мої найщиріші співчуття з приводу смерті Його Святості Папи Франциска", - сказав Путін у своєму зверненні до кардинала Кевіна Джозефа Фаррелла, камерленга Святої Римської церкви.

За словами Путіна, Франциск протягом років свого понтифікату "активно сприяв діалогу між Російською православною та Римо-католицькою церквами, а також конструктивній співпраці між Росією та Святим Престолом".

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"У цю сумну годину я хотів би передати вам і всьому католицькому духовенству слова співчуття і підтримки", - йдеться у зверненні Путіна.

Смерть Папи Римського

Як повідомляв раніше УНІАН, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Про його смерть сповістив кардинал Кевін Фаррелл. "Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві", - йдеться у повідомленні.

Подія викликала хвилю співчуттів від політиків з усього світу. Зокрема на неї відреагували віцепрезидент США Джей Ді Венс, який зустрічався з папою напередодні, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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