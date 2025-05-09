Макрон підтвердив своє бажання "побудувати міцний і тривалий мир" в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російського лідера Володимира Путіна в тому, що він "на боці війни, а не миру", і засудив його "історичний ревізіонізм".

"Президент Путін на боці війни, а не на боці миру (...) і ті, хто вважав, що він бажає миру, помиляються", - заявив Макрон разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Нансі, повідомляє Le Monde.

Макрон підтвердив своє "бажання побудувати міцний і тривалий мир" в Україні.

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Що стосується слів Путіна, який намагається виправдати своє вторгнення в Україну під приводом боротьби з нацизмом, Макрон засудив "історичний ревізіонізм, а також глибоку помилку". Він заявив:

"Путінізм - це імперіалізм, який процвітає тільки за рахунок територіальної експансії, загрози міжнародно визнаним кордонам і міжнародного безладу".

Туск засудив рішення деяких лідерів, які приїхали на урочистості 9 травня, включно з військовим парадом, до Москви.

"Присутність на параді тих, хто бомбардує міста, лікарні, дитячі садки, хто за останні три роки став причиною загибелі або серйозних поранень понад мільйона людей (...), є ганьбою", - зазначив він.

Перемир'я в Україні - позиція Макрона

Раніше Макрон підтримав заклик американського лідера Дональда Трампа ввести повне припинення вогню в Україні на 30 днів.

Учора ввечері кілька разів говорив із президентом Сполучених Штатів Америки. За словами Макрона, партнери мають працювати над досягненням перемир'я без зволікань, фальшивих приводів або тактики розтягування часу.

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