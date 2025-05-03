Президент Франції відзначив зухвалість студії Sandfall Interactive.

Французька гра Clair Obscur: Expedition 33 виявилася не просто комерційно успішною, а й отримала визнання на рівні держави: особисто президент Франції Еммануель Макрон привітав розробників із досягненням позначки в мільйон продажів.

Приводом для цього послужив пост в Instagram, опублікований студією Sandfall Interactive через тиждень після релізу. Автори подякували гравцям за підтримку і підкреслили культурне коріння проєкту. Повідомлення завершилося рядком: "Пишаємося тим, що можемо розділити цю пригоду з вами".

На публікацію відреагував особисто Макрон. У коментарі з офіційного акаунта він відзначив гру як приклад сміливості та креативності французьких творців:

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"Один мільйон проданих копій і одна з найвищих оцінок в історії, і так, вона французька. Вітаю Sandfall Interactive і всіх творців Expedition 33. Ви - приклад зухвалості та творчого духу Франції".

Раніше видавець Clair Obscur: Expedition 33 пояснив, чому гра стала популярною, незважаючи на Oblivion. На думку Kepler Interactive, близькість із проєктом Bethesda навіть допомогла Sandfall Interactive.

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