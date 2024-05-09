Зазначається, що аналітики охарактеризували минулорічний парад як ганебний для Росії захід, і цього року було зроблено аналогічні зауваження.

9 травня Росія знову провела досить "скромний" за її мірками парад воєнної техніки на Красній площі в Москві. Його країна-агресор зазвичай використовує як можливість продемонструвати своє озброєння, але техніки було небагато, а сучасні танки і зовсім були відсутні.

Як пише видання Business Insider, цього року на параді був представлений тільки один танк – Т-34 часів Другої світової війни. Зазначається, що аналітики охарактеризували минулорічний парад як ганебний для Росії захід, і цього року були зроблені аналогічні зауваження.

"Відсутність сучасних танків на військовому параді якоюсь мірою відображає війну Росії в Україні, про яку президент Росії Володимир Путін говорив під час заходу, вихваляючи героїв "спеціальної військової операції". Попри те, що Росії вдалося помітно відновити свою військову міць до рівня, який вона мала на початку вторгнення в Україну, вона також втратила тисячі танків і багато бронетехніки в Україні через протитанкові ракети, міни та безпілотники", – йдеться в матеріалі.

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У лютому Міжнародний інститут стратегічних досліджень заявив, що Росія втратила понад 3 000 танків з моменту вторгнення в Україну. Раніше цього місяця українські війська заявили, що знищили десятки російських танків на полі бою в Донецькій області. Москва не може поставити на озброєння свій найсучасніший танк – дорогий Т-14. А чимало інших танків, як-от Т-72, Т-80 і Т-90, вона втратила в боях, тому час від часу відправляє на передову застарілі танки радянської епохи, як-от "стародавні" Т-62 і Т-54.

Видання звернуло увагу на ще одну деталь – під час параду були помічені російські солдати, які несли, судячи з усього, глушники безпілотників. Ймовірно, це було реакцією на можливі атаки з боку українських безпілотних літальних апаратів.

У той час як демонстрація російських танків була явно недостатньою, інші сучасні російські озброєння, такі як міжконтинентальні балістичні ракети, все ж з'явилися. Протягом усієї війни проти України Росія регулярно погрожує застосувати ядерну зброю. Без таких заяв не минулося і під час параду в Москві.

"Ми не дозволимо нікому погрожувати нам. Наші стратегічні сили завжди перебувають у бойовій готовності", – сказав російський диктатор Володимир Путін.

Парад у Росії 9 травня - інші новини

Путін відновив ядерні погрози Заходу. На військовому параді в Москві 9 травня прозвучали відповідні заяви російського диктатора.

Крім того, росіяни викотили на парад три пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет РС-24 "Ярс". У РФ стверджують, що вони можуть вразити будь-яку ціль по всьому світу.

Видання FT підкреслило що, що військовий парад на Красній площі цього року продемонстрував втрати російської армії на війні, розв'язаній проти України.

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