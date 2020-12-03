Парламент Молдови 3 грудня схвалив у першому читанні проект про надання російській мові статусу міжнаціонального спілкування, а також проголосував за поправки, які дозволяють повернути в ефір російські новини.
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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на TV8. Проекти були ухвалені більшістю голосів депутатів від Партії соціалістів і фракції "Шор".
В проекті закону про функціонування мов російській мові повертається статус міжнаціонального спілкування. Документ передбачає, що за запитом громадян держслужбовці мають надавати інформацію російською мовою, а також отримувати запити і відповідати на них російською мовою за необхідності.
Крім того, парламент у першому читанні ухвалив проєкт, який дозволяє трансляцію теле- і радіопрограм "з третіх країн, які відповідають положенням концепції і стратегії інформаційної безпеки Республіки Молдова".
Раніше молдовські телеканали могли транслювати тільки програми, вироблені в країнах ЄС, США, Канаді та країнах, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення. Росія її не ратифікувала.
У червні 2018 року в Молдові скасували закон про статус російської як мови міжнаціонального значення. У 2017 році парламент Молдови схвалив закон, що забороняє ретрансляцію в країні російських новин.
Ситуація в Молдові
- Другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 листопада.
- На виборах перемогла кандидат від партії PAS Майя Санду, яка набрала 943 тис. 006 голосів. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис. 615 виборців.
- 20 листопада ЦВК Молдови оголосив Санду переможцем президентських виборів. Рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.
- Тим часом парламент Молдови одразу у двох читаннях ухвалив проект про обмеження повноважень Санду. Через це рішення у Кишиневі 3 грудня спалахнули протести.
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