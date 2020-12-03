Тим часом у Кишиневі тривають протести через спробу обмеження повноважень обраного президента Санду.

Парламент Молдови 3 грудня схвалив у першому читанні проект про надання російській мові статусу міжнаціонального спілкування, а також проголосував за поправки, які дозволяють повернути в ефір російські новини.

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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на TV8. Проекти були ухвалені більшістю голосів депутатів від Партії соціалістів і фракції "Шор".

В проекті закону про функціонування мов російській мові повертається статус міжнаціонального спілкування. Документ передбачає, що за запитом громадян держслужбовці мають надавати інформацію російською мовою, а також отримувати запити і відповідати на них російською мовою за необхідності.

Крім того, парламент у першому читанні ухвалив проєкт, який дозволяє трансляцію теле- і радіопрограм "з третіх країн, які відповідають положенням концепції і стратегії інформаційної безпеки Республіки Молдова".

Раніше молдовські телеканали могли транслювати тільки програми, вироблені в країнах ЄС, США, Канаді та країнах, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення. Росія її не ратифікувала.

У червні 2018 року в Молдові скасували закон про статус російської як мови міжнаціонального значення. У 2017 році парламент Молдови схвалив закон, що забороняє ретрансляцію в країні російських новин.

Ситуація в Молдові

Другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 листопада.

На виборах перемогла кандидат від партії PAS Майя Санду, яка набрала 943 тис. 006 голосів. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис. 615 виборців.

20 листопада ЦВК Молдови оголосив Санду переможцем президентських виборів. Рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.

Тим часом парламент Молдови одразу у двох читаннях ухвалив проект про обмеження повноважень Санду. Через це рішення у Кишиневі 3 грудня спалахнули протести.

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Автор: Дмитро Захаров