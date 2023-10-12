Під час голосування лише один голос був "проти".

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Рішення підтримали 73 євродепутати.

"Вдячний ПАРЄ за визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Важливо, що ПАРЄ також закликала всі парламенти держав-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад. Це вірно з моральної, історичної та політичної точок зору", – повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у соцмережі Х.

При цьому президент України Володимир Зеленський назвав рішення ПАРЄ відновленням історичної справедливості.

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"Відновлення історичної справедливості і пам'яті жертв Голодомору посилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі і нинішні злочини Москви неминуче", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що рішення підтримали 73 учасники голосування, але один голос був "проти".

Визнання Голодомору 1932-1933 геноцидом українців - головні новини

28 листопада 2006 року Верховна Рада України прийняла закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні" та офіційно визнала злочин сталінського режиму геноцидом українського народу.

У листопаді 2022 року Україна звернулася до інших держав з проханням визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Таке рішення прийняли вже понад 30 країн, в тому числі Нідерланди та Італія.

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