У відповідь на це президент України наголосив, що називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів.

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Президент України Володимир Зеленський подякував Нідерландам за історичне рішення.

"Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", - зазначив він.

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Президент подякував Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в боротьбі за своє майбутнє та майбутнє всього вільного світу.

Визнання Голодомору 1932-1933 років

Верховна Рада України ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні" ще 28 листопада 2006 року. Ним Голодомор визнаний геноцидом українського народу.

Україна закликала інші країни підтримати аналогічні заяви. Активна дипломатична робота щодо цього стартувала протягом останніх років.

Зокрема, 16 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів держав світу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Зокрема, Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу вже понад 20 країн світу.

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