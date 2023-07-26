Голосування відбулося в сенаті Італії.

Італія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. За відповідне рішення проголосував сенат Італії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter. Він подякував італійським парламентарям.

"Цей важливий крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду", – наголосив Кулеба.

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Визнання Голодомору 1932-1933 геноцидом українського народу

28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", де Голодомор було визнано геноцидом українського народу.

У листопаді 2022 року ВР звернулася до парламентів держав світу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Вже понад 30 країн ухвалили таке рішення.

7 липня палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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