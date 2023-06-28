Голова МЗС Кулеба подякував владі країни за ухвалене рішення.

Парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Твіттері. Він подякував хорватським депутатам за це рішення. "Я вдячний хорватському парламенту за вшанування пам’яті мільйонів жертв цим історичним голосуванням. Світове визнання Голодомору геноцидом продовжує стрімко зростати", – підкреслив міністр.

Визнання Голодомору 1932-1933 років

Україна вже тривалий час працює над визнанням у світі Голодомору геноцидом українців. В останні кілька років рішення з таким визнанням ухвалюють все більше країн. Приміром, у березні парламент Ісландії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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А у в травні цього року таке рішення прийняли Франція, Великобританія та Словенія. В червні Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу визнала Словаччина.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що вже 26 країн визнали Голодомор геноцидом українців, з яких 11 – за останній рік.

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