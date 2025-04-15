За словами президента, потрібно тиснути на Москву, аби схилити її до дипломатичних кроків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на будь-які кроки, щоб посилити ППО для України та підкреслив важливість постачання в країну систем Patriot. Про це Зеленський заявив в Одесі під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.

Він зазначив, що сьогодні кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах протиповітряної оборони, і в ракетах.

"Й ми сьогодні про це багато говорили. Кожен бачить, як важливо зберігати тиск на Росію… І заради того, щоб дотиснути Росію до готовності реально просуватися у дипломатію, всі ми в Європі маємо значно більше разом для безпеки виробляти більше зброї. Створювати більше спільних оборонних виробництв. Я вдячний кожному лідеру, який не заплющив очі на цю реальність. На реальність того, що тільки завдяки рішучості може бути досягнуто тривалого миру", - наголосив президент України.

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Він також зазначив, що важливо зберегти всі двосторонні формати роботи з партнерами, які є в Альянсі, й це стосується оборонної підтримки та всіх інших форм взаємодій.

"Саме стабільність та передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії, стимулом саме до дипломатії. Вони там в Москві повинні бачити, що Україну не залишать сам на сам з війною", - сказав Зеленський.

За його словами, суттєву частину розмови з Генсеком НАТО було присвячено відносинам з США, а також зусиллям американської сторони в перемовинах з Росією, яка вже 35 днів ігнорує американську пропозицію щодо повного припинення вогню. Зеленський підкреслив, що нещодавні російські удари по Кривому Рогу, Сумах тощо демонструють, що росіяни не тільки налаштовані на продовження війни, але скоріше "самі тиснуть на Захід, ніж відчувають силу тиску на себе".

"Ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППО з партнерами в Європі, в Америці будуть реалізовані. Ми сьогодні говорили з Генсеком, ми готові разом об’єднуватися, щоб знайти гроші та купити ці системи. На будь-які кроки ми готові, щоб посилити ППО для України", - наголосив президент України.

Президент України також подякував Рютте за послідовну підтримку, яка триває з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами Зеленського, сьогодні йшлося обговорення безпеки України та всієї Європи.

"Звісно, передусім сьогодні ми говорили про безпеку України, всієї Європи, Євроатлантики. І також про відносини з усіма нашими партнерами в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Вдячний Марку за незмінну підтримку Україні від перших днів цієї війни тоді ще як прем'єр-міністра Нідерландів. І ми разом зробили дуже важливі речі, багато безпекових речей… Зараз вже у новому статусі Марка ми теж можемо зробити дуже багато", - підкреслив Зеленський.

ППО для України

Як писав УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський дорікнув партнерам, що у них системи Patriot стоять на зберіганні. За його словами, всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати.

Глава держави наголосив, що системи Patriot, які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя. Він сказав, в Україні можна забезпечити таке виробництво, та локалізація відповідних виробництв тощо допоможе не тільки Україні, а й усім партнерам, які хочуть безпеки.

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