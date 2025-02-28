У Кремлі закликають відновити пряме авіасполучення між країнами.

У Російській Федерації зробили перші заяви щодо російсько-американських переговорів, які проходили 27 лютого у Стамбулі.

Делегації очолювали директор Департаменту Північної Атлантики Міністерства закордонних справ Росії Олександр Дарчієв та заступниця помічника держсекретаря Сполучених Штатів Америки у справах Росії та Центральної Європи Соната Коултер.

Російська сторона повідомляє, що вони обговорювали нормалізацію роботи дипломатичних представництв та шляхи подолання "численних подразників, які дісталися у спадок від попередніх американських адміністрацій".

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Під час зустрічі Москва вимагала повернення шести об'єктів нерухомості у Сполучених Штатах Америки, які були вилучені в період з 2016 по 2018 рік, а також відновлення авіаперельотів:

"У конкретному плані американській стороні запропоновано розглянути можливість відновлення прямого авіасполучення".

Переговори між США та Росією

Нагадаємо, вчорашні переговори між російською та американською делегаціями тривали понад шість годин. Повідомлялося, що зустріч проходила в резиденції генерального консула США за зачиненими дверима, без присутності преси та без публічних заяв після завершення.

Це вже друга зустріч представників США та Росії за останні тижні; попередні переговори відбулися 18 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Після стамбульської зустрічі сторони запланували повторну зустріч для продовження обговорень.

Деталі обговорень залишаються конфіденційними, і офіційні особи обох країн утримуються від коментарів щодо конкретних результатів переговорів.

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