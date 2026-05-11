Каллас відповіла, чи зможе Шредер стати переговірником по Україні

Шредер є багаторічним російським лобістом, який відстоює інтереси Росії.

Кандидатура колишнього канцлера Німеччина Герхарда Шредера не може розглядатися на посаду представника Євросоюзу для переговорів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це висока представниця ЄС Кая Каллас сказала перед засіданням Євроради на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.

Про Шредера

"По-перше, якщо ми дамо Росії право призначати переговірника від нашого імені – це не буде дуже розумно. І по-друге, я думаю, що Герхард Шредер був високопоставленим лобістом для російської держави та компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче, аби він був саме такою людиною, яка фактично сиділа б по обидва боки столу переговорів", - наголосила Каллас.

Відео дня

Про режим припинення вогню

Крім того, як відзначила висока представниця ЄС, тимчасовий режим припинення вогню, якого так хотів Путін, був "дуже цинічним", щоб "захистити його парад". Вона зауважила, що російські загарбники продовжували атакувати цивільне населення в Україні. Натомість, за її словами, Україна пропонувала безумовний режим припинення вогню, але Росія на це не пристала.

Про переговори ЄС з Росією

Також вона прокоментувала питання щодо того, чи повинен Євросоюз готуватися до переговорів з Росією стосовно майбутньої європейської архітектури безпеки.

"Перед тим як ми говоритимемо з Росією, ми повинні обговорити це між собою - про що ми хочемо з нею говорити", - сказала висока представниця ЄС.

З цієї метою це буде проведена неформальна зустріч глав МЗС, під час якої будуть обговорені пропозиції Каллас щодо наявних питань, у тому числі щодо європейської безпеки за умов, коли Росія постійно нападає на сусідні країни. Увага зосереджуватися на тому, як запобігти цьому.

Як зазначила Каллас, Росія має йти на поступки.

Окремо Каллас зазначила, що очікує на просування санкцій проти осіб, причетних до роботи з депортованими українськими дітьми.

Призначення Шредера переговірником: новини

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін заявляє, що хотів би бачити Шредера в ролі можливого європейського посередника на мирних переговорах щодо припинення війни в Україні.

Водночас, у Берліні не в захваті від ідеї Кремля призначити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера головним представником ЄС у переговорах з РФ щодо миру в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: