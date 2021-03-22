Байден не хоче говорити з Путіним / фото REUTERS

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що президент США Джо Байден не прийняв пропозицію Путіна провести відеоконференцію у відкритому режимі.

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«З жалем констатуємо, що американська сторона не підтримала пропозицію Президента Росії В.В. Путіна про проведення розмови з Президентом США Джозефом Байденом 19 або 22 березня ц. р. у форматі відеоконференції у відкритому режимі для обговорення накопичених двосторонніх проблем, а також тематики стратегічної стабільності», - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства РФ.

При цьому в МЗС РФ вкотре згадали глухий кут у відносинах між Москвою і Вашингтоном, звинувативши в ньому американську сторону.

Байден проти Путіна: що відбувається

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Автор: Дмитро Захаров