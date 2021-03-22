У МЗС РФ в черговий раз згадали глухий кут у відносинах між Москвою і Вашингтоном.

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що президент США Джо Байден не прийняв пропозицію Путіна провести відеоконференцію у відкритому режимі.

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«З жалем констатуємо, що американська сторона не підтримала пропозицію Президента Росії В.В. Путіна про проведення розмови з Президентом США Джозефом Байденом 19 або 22 березня ц. р. у форматі відеоконференції у відкритому режимі для обговорення накопичених двосторонніх проблем, а також тематики стратегічної стабільності», - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства РФ.

При цьому в МЗС РФ вкотре згадали глухий кут у відносинах між Москвою і Вашингтоном, звинувативши в ньому американську сторону.

Байден проти Путіна: що відбувається

Раніше у великому інтерв'ю для ABC News Джо Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Після слів Байдена про "Путіна-вбивцю" Росія відкликала на консультації свого посла з Вашингтона. У Москві також звинуватили США в тому, що відносини між країнами в жалюгідному стані.

Путін заявив, що готовий провести з Байденом публічні переговори в онлайн-режимі.

У Білому домі нагадали, що Байден нещодавно вже спілкувався з Путіним телефоном. А також зазначили, що президент США дуже зайнятий.

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Автор: Дмитро Захаров