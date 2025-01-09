Переговори України та РФ можуть відбутися у першій половині 2025 року, - CNN

Передбачалося, що переговорний процес стартуватиме цьогоріч, попри вибори у США та їхні результати.

Переговори України та Росії можуть відбутися у першій половині 2025 року. Про це повідомляє CNN з посиланням на українських та американських чиновників.

За даними видання, переговори між Києвом та Москвою планувалися на першу половину цього року навіть у разі перемоги Камали Гарріс на виборах у листопаді 2024-го.

Напередодні інавгурації Трампа пдміністрація Байдена оголосила про останній транш військової допомоги, який вона надішле Україні, у розмірі близько 500 мільйонів доларів.

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Очікувалося, що міністр оборони Ллойд Остін детально озвучить цю цифру на останньому засіданні Контактної групи з оборони України під керівництвом США на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Офіційні особи США стверджують, що намагаються дати Україні найбільший важіль впливу напередодні можливих переговорів про припинення війни цього року. Існували очікування, що Білий дім зможе запровадити додаткові санкції проти Росії до майбутньої інавгурації та на тлі постійного тиску з боку України.

Байден мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю в Римі, що, ймовірно, було б їхньою останньою зустріччю, але Білий дім оголосив пізно ввечері в середу, що він скасовує поїздку, щоб зосередитися на лісових пожежах, які лютують у Каліфорнії.

Зустріч Байдена і Зеленського мала б відбутися трохи більше ніж за місяць до третьої річниці вторгнення Росії в Україну, і адміністрація прагне підкреслити підтримку США Україною в час, поки Байден ще на посаді.

"І американська, і українська адміністрації передбачали, що в першій половині 2025 року можуть відбутися переговори з Москвою – незалежно від того, хто переміг на виборах у США – і їхня мета полягала в тому, щоб перед потенційними переговорами ще більше розширити позицію України", - пише CNN з посиланням на джерела.

В середу представник новообраного президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив Fox News, що сподівається знайти рішення щодо завершення війни між двома сторонами протягом 100 днів після вступу Трампа на посаду.

Завершення війни в Україні - останні заяви Трампа

Нещодавно Трамп заявив, що війна Росії проти Україні може загостритися у подальшому. Проте він сподівається, що її вдасться завершити протягом шести місяців.

Він також заявив, що на Заході розуміють, що Україна не може бути в НАТО. Республіканець додав, що і сам дотримується цієї позиції.

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