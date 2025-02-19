Дипломат зауважив, що Трамп готовий "говорити з різними досить непростими хлопцями, зокрема, й поганими".

Американський президент Дональд Трамп не буде говорити з російським дииктатором Путіним на рівних, та й США не сприймають сьогоднішню Росію як рівню.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у коментарі Українському Радіо. Дипломат висловив думку, що США свідомо улещують Путіна, оскільки вважають, що Путіну потрібене піднесення всередині російської еліти і в нього з’явиться шанс показати, що це часткова легалізація спілкування з ним. "Без цього американці вважають не можна почати будь-які притомні перемовини", - висловив думку Клімкін.

Але, за його словами, це не означає, що вони вже говорять на рівних. "Трамп не буде говорити на рівних, та й США не сприймають сьогоднішню Росію як рівню. Але говорити з нею будуть. Трамп – це особистість, яка готова говорити з різними досить непростими хлопцями, зокрема, й поганими", - зазначив Клімкін.

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Тому, як висловив переконання Клімкін, не потрібно з того, що відбувається, робити одразу однозначний висновок, що таким чином Путін повертається в поле цивілізованого спілкування і стає знову таким, як він був до війни 2014 року для американців. "Це фундаментально неправильне сприйняття. Проте емоційно для нас непросто бачити, як американці розмовляють з росіянами у Саудівській Аравії. Тут потрібно тримати стійкий емоційний драйв. Усе йде не ідеально, але й не в напрямку зради", - переконаний Клімкін.

Переговори РФ і США у Саудівській Аравії

18 лютого у місті Ер-Ріяд відбулася зустріч американської та російської делегацій. Участь у зустрічі брали державний секретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майк Волц, спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

За підсумками зустрічі Рубіо зробив заяву, що США та РФ домовилися про чотири ключові принципи за підсумками переговорів.

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