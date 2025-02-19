Президент наголосив, що дехто в США вже називає війну Росії в Україні "конфліктом".

Нова адміністрація США допомогла російському диктатору Володимиру Путіну вийти з багатолітньої міжнародної ізоляції, в якій він опинився через війну в Україні. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції 19 лютого.

За його словами, те, що Росія та Сполучені Штати обговорюють у Саудівській Аравії двосторонні питання, - "це їх право". Хоча, на його думку, США допомогли Путіну вийти з багатолітньої ізоляції через повномасштабне вторгнення в Україну.

При цьому Зеленський наголосив, що сьогодні ніхто не роздратований, бо "всі до цього готові". Він додав, що Україна дуже вдячна США за допомогу, яку отримала, але це далеко не 90% від всієї допомоги від партнерів, як дехто каже, бо "правда трохи інша".

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"Я б хотів, щоб сьогодні було більше правди у команди Трампа, бо все це позитивно на Україну не впливає. А впливає на те, що вони виводять з ізоляції Путіна. Думаю, що Путін і "рускі" дуже радіють тому, що обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали, що вони як жертви. Це щось нове", - наголосив президент України.

Він додав, що викликає здивування те, що деякі офіційні представники США називають війну в Україні конфліктом. Зеленський назвав це "пом’якшенням політики щодо Росії" і наголосив, що йому не вперше доводиться відстоювати права країни, бо "ми знаємо, що праві".

Переговори США і РФ у Саудівській Аравії

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого американська і російська сторони в Саудівській Аравії домовилися призначити "високопоставлені команди" для початку роботи над "якнайшвидшим" припиненням війни в Україні "у спосіб, який буде міцним, стійким і прийнятним для всіх сторін".

Видання Financial Times зазначає, що ця дипломатична зустріч стала першою у своєму роді між США та Росією після вторгнення Москви в Україну 2022 року.

Сказано, що ще кілька тижнів тому це було майже немислимо: російські та американські прапори майоріли поруч біля розкішного палацу. Переговори ознаменували собою надзвичайний поворот лише за кілька днів після того, як президент Трамп подзвонив Путіну минулого тижня, щоб спробувати покласти край війні, - без консультацій з Україною або її європейськими союзниками.

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