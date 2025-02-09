Нова адміністрація США вважає, що американська армія неправильно витрачає гроші.

Нова адміністрація США планує істотно "оптимізувати" витрати Пентагона у той самий час, коли Дональд Трамп тисне на Європу, вимагаючи від них різкого збільшення їхніх витрат на оборону. Про це пише Financial Times.

За словами Трампа, Міністерство оборони США, річний бюджет якого становить близько 800 мільярдів доларів, незабаром опиниться в полі зору "Департамента ефективності", який очолює ексцентричний мільярдер Ілон Маск.

"Давайте перевіримо військових. Ми знайдемо мільярди, сотні мільярдів доларів шахрайства та зловживань. Ви знаєте, люди обрали мене на цьому", - сказав Трамп.

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Потенційна залученість Маска в пошуки економії на витратах Пентагону вже викликала занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів. Адже його компанії SpaceX і Starlink мають контракти з урядом. Але Майк Волц, радник Трампа з національної безпеки, відкинув ці занепокоєння. За його словами, "всі відповідні запобіжники" будуть на місці.

"Американський народ сказав, що досить, досить роздуття, марнотратства та боргів. Нам дійсно потрібні великі уми, і нам потрібні бізнес-лідери, щоб прийти туди і повністю реформувати процеси закупівель Пентагону", – сказав він.

Друга адміністрація Трампа за участі Маска вже вдалася до агресивних спроб зупинити деякі федеральні програми. Однак частину цих зусиль вдалося заблокувати в судах. Демократи взагалі говорять про найбільшу конституційну кризу за півстоліття.

Республіканець Майк Тернер погоджується з тим, що політику бюджетних витрат потрібно оцінити критично, але він також сказав, що Маск і його департамент міг би діяти більш виважено.

"Йому потрібно більш професійно спілкуватися з американською громадськістю", - сказав Тернер.

Політика нової адміністрації в США

Як писав УНІАН, Трамп намагається ліквідувати американське Агентство з міжнародного розвитку (USAID), яке фінансує програми міжнародної гуманітарної допомоги. На думку нового президент США, в агентстві процвітає корупція.

Також ми розповідали, що Ілон Маск хоче закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки", які працюють в першу чергу на аудиторію країн із проблемною демократією чи взагалі з диктатурою. Мільярдер вважає ці медіа "пережитком минулого".

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