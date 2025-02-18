Речник Кремля зазначив, що "фіксація домовленостей має обговорюватися з урахуванням існуючої можливості оскарження легітимності Зеленського".

Речник правителя Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той готовий до прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але є умова.

Про це Пєсков заявив у коментарі пропагандистському "РИА-Новости". За його словами, Путін сяде за стіл переговорів з українським лідером, але "фіксація домовленостей має обговорюватися з урахуванням існуючої можливості оскарження легітимності Зеленського".

Крім того, речник Путіна заявив, що Росія нібито "орієнтована на мирне вирішення конфлікту в Україні, на відміну від Європи та минулої адміністрації США".

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Водночас він наголосив, що головне для Росії - "досягти своїх цілей у ситуації по Україні, переважно мирними засобами".

Оновлено о 12:35. Також Пєсков заявив, що можливий вступ України до Євросоюзу – суверенне право Києва, оскільки йдеться не про військовий альянс.

Втім, він наголосив, що плани ЄС створити власну армію необхідно уважно відстежувати та робити висновки.

Мирні переговори - головні новини

Як повідомляв УНІАН, делегації США та Росії розпочали переговори у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Сторони планують обговорити перспективи завершення війни в Україні.

Вашингтон наполягав, що ця зустріч не є початком мирних переговорів, але команда Білого домі зазначала, що перемовини були організовані, щоб перевірити, чи Росія "серйозно" налаштована на припинення війни.

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