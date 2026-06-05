Зеленський дав оцінку відповіді Путіна на відкритий лист

Російський диктатор розчарував багатьох у світі, констатував Зеленський.

Російська сторона знову обирає війну. Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, коментуючи виступ російського диктатора Володимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, під час якого він відповів на відкритий лист.

"Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені", - підкреслив Зеленський.

За словами українського президента, треба зробити так, щоб грошей у Росії стало менше, а тиску на неї було більше.

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Відкритий лист Зеленського до Путіна

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський 4 червня написав перший за час повномасштабної війни відкритий лист російському диктатору Володимиру Путіну, де закликав його завершити війну та перейти до прямих переговорів на рівні лідерів.

Український президент у ньому зазначив, що ця війна є особистим вибором Путіним, "без реальної причини". У листі Зеленський запропонував Путіну зустрітися. При цьому зазначив, що це не може бути у Москві чи в Києві. За його словами, така зустріч могла б відбутися у Швейцарії, Туреччині, країнах Арабського світу. Президент України запропонував визначити чітку дату зустрічі.

Російський диктатор Володимир Путін розповів, що зранку побіжно переглянув зміст листа. З його реакції зрозуміло, що диктатора дуже зачепили слова Зеленського про вік Путіна. Російський президент зауважив, що деякі політичні діячі старші за його, а ще - що головне не вік, а дієздатність і працездатність.

За словами російського диктатора, 21 травня у Києві була зустріч Зеленського з російським бізнесменом, і президент України нібито йому сказав, що хоче особистої зустрічі із главою РФ. Водночас, наголосив Путін, Україна завдає удари.

Також Путін заявив, що лист Зеленського містить "елементи хамства". Мовляв, метою цього звернення є створення умов, щоб зустріч президентів стала неможливою. Сам же російський диктатор сказав, що не збирається зустрічатися із Зеленським.

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