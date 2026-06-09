Зеленський порушив питання грошей Абрамовича під час переговорів зі Стармером

Як стверджує Зеленський, частина коштів від продажу футбольного клубу "Челсі" могла б бути використана для закупівлі антибалістичних ракет у межах програми PURL.

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером порушив питання коштів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі" російським бізнесменом Романом Абрамовичем, та запропонував спрямувати частину цих грошей на посилення протиповітряної оборони України. Про це глава держави розповів в інтерв'ю The Guardian після візиту до Лондона.

За словами Зеленського, частина коштів від продажу клубу могла б бути використана для закупівлі антибалістичних ракет у межах програми PURL.

"Вони дуже дорогі, і, звичайно, ці гроші можуть допомогти. Росія почала цю війну – чому б не використати російські гроші?" – сказав президент.

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Також Зеленський згадав про свою зустріч з Абрамовичем у Києві минулого місяця. Президент пожартував, що бізнесмен не привіз із собою цих коштів.

"Він не приніс цих грошей. Я сказав: нам потрібні ваші гроші", – розповів глава держави.

Наразі британський уряд зарезервував 2,4 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу "Челсі", для гуманітарної допомоги Україні. Однак кошти досі не були передані через суперечки щодо умов їхнього використання.

За інформацією видання, між британською владою та Абрамовичем тривалий час проводилися переговори, однак сторони так і не змогли досягти домовленості. У зв'язку з цим уряд Великої Британії готується до можливого судового розгляду.

Під час зустрічі Стармер запевнив Зеленського, що британська сторона продовжує працювати над вирішенням питання.

"Я знаю, що наші дипломатичні команди говорять про це. Це складний момент", – передав слова британського прем'єра президент України.

Як зазначає The Guardian, від продажу клубу було отримано 3,09 млрд доларів, однак через юридичні суперечки українська сторона може отримати значно меншу частину цих коштів.

Зустріч Зеленського та Абрамовича

Раніше росіяни відправили Абрамовича до президента Володимира Зеленського, щоб він безпосередньо дізнався позицію України і передав це в Москву. Пізніше Зеленський підтвердив інформацію про те, що у травні він зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем і пояснив, що зустріч була таємною через прохання опонента.

Офіційно про зустріч не повідомлялося, але про неї заявив російський диктатор, а потім підтвердив нардеп Олексій Гочаренко.

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