Зеленський пояснив, чому написав відкритого листа Путіну

Президент України зазначив, що існує не так багато можливостей подати сигнали Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нещодавню серію ударів углиб території Росії буде продовжено, повідомляє Sky News.

Видання розповіло, що на початку цього тижня Київ завдав серії ударів по місту Санкт-Петербург, де проходив великий економічний форум. Окрім цього, інші удари були нанесені за сотні кілометрів від російсько-українського кордону.

"Україна освоїла, вивчила та виготовила багато різних ракет і дронів. Ми не будемо просто мовчки гинути. Ми дамо відсіч. Ми з кожним днем ставатимемо дедалі сильнішими", - заявив Зеленський.

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За словами президента України, Володимир Путін прислухається до слів Києва та його союзників лише тоді, коли на нього чиниться "тотальний тиск".

Зеленський зазначив, що нещодавні атаки продемонстрували: українські дрони будуть наносити удари по російських містах та великих населених пунктах, а не лише по віддалених селах.

"Ми повернемо їхню війну на їхню територію", - додав Зеленський.

Окрім цього, президент України заявив, що очільник Кремля повинен відповісти на його відкритий лист, щоб підвищити шанси на досягнення угоди про припинення вогню в Україні.

В розмові з ведучою телеканалу Ялдою Хакім президент України зазначив, що цей лист, надісланий російському президенту в п’ятницю, є одним із небагатьох способів, за допомогою яких обидві країни можуть налагодити діалог.

Зазначається, що у відкритому листі Зеленський запропонував провести пряму зустріч між ним і Путіним з метою припинення війни.

Видання поділилося, що оротко коментуючи лист під час заходу в рамках економічного форуму в Санкт-Петербурзі, Путін зазначив, що "мигцем переглянув" документ від президента України, але додав, що не бачить "сенсу" у зустрічі з ним.

На запитання про свій "зухвалий" лист Зеленський спочатку відповів з посмішкою: "Ви не читали першу версію!"

Згодом, пояснюючи суть листа, Зеленський сказав:

"Я надіслав відкритий лист, бо не знаю, чи він його прочитає. Відкритий лист означає, що він має відповісти нам на питання про те, що є важливим для його суспільства, адже його суспільство живе у якомусь фантастичному світі, де нікого не атакують, де це не агресивна війна. Це несерйозно. Ось чому для мене дуже важливо відкрито розповісти, де ми перебуваємо. Вони відключили інтернет та багато іншого. У нас не так багато можливостей подати сигнали цій країні, країні-агресору. Вони принесли цю велику війну до нашої країни. Вони мають зупинитися".

Як наголосив Зеленський, зараз Путін "не так голосно" говорить про війну через втрати Москви на полі бою. Він повторив, що готовий зустрітися з російським президентом, якщо той захоче припинити конфлікт.

Лист Зеленського до Путіна: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що коментуючи листа, російський диктатор зауважив, що в ньому є "елементи хамства". Зокрема, Зеленський згадав його вік. Путін заявив, що "головне не вік, а дієздатність і працездатність". Очільник Кремля висловив думку, що метою листа було створення умов, щоб його зустріч з Зеленським не відбулася. Путін додав, що не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським, адже "сенс української сторони - зупинити наш наступ, а нам потрібні домовленості".

Також ми писали, що Зеленський після слів Путіна щодо свого листа констатував, що Росія знову обирає війну. Він зазначив, що відповідь президента РФ була "слабкою". Зеленський припустив, що багатьох в світі ця відповідь розчарувала. Президент України вважає, що очільник Кремля не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому .

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