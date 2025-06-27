Він знову критикує Захід і хвалить Трампа.

Російська Федерація готова до нового раунду переговорів з Україною, делегаціям залишилося узгодити час і місце проведення зустрічі.

Про це після поїздки до Мінська заявив журналістам кремлівський правитель Путін. За його словами, глави переговорних груп перебувають у постійному контакті та зідзвонюються один з одним. Темою нової зустрічі будуть складені раніше меморандуми, хоча протилежний зміст документів і "був очікуваним".

Глава Кремля заявив про готовність передати Україні ще три тисячі тіл полеглих захисників. Також він сказав, що Росія хоче завершити війну проти України "з потрібним для себе результатом".

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Не забув Путін і розкритикувати західні країни, звинувативши їх в агресії. За його словами, ті "заохочували сепаратизм і тероризм за принципом "все добре, якщо це проти Росії". Також він заявив, що західні країни не можуть відмовитися від енергоносіїв з РФ:

"Захід весь час ховає Росію, але самі скоро здохнуть там".

Водночас про президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Путін висловився компліментарно. Він сказав, що дуже поважає політика і вірить у щирість його зусиль припинити війну.

"У РФ і США хороші перспективи в економічній взаємодії, американський бізнес сигналізує про бажання повернутися на російський ринок", - додав він.

Переговори з Росією

Нагадаємо, останній раунд переговорів між Україною і РФ відбувся 2 червня в Стамбулі. Зустріч проходила за посередництва Туреччини

Росія представила документ із власними умовами щодо припинення вогню. Москва хоче, щоб Україна віддала їй чотири області і визнала анексію Криму, а також вимагає демілітаризації країни.

Україна наполягає на 30-денному безумовному припиненні вогню і гарантіях безпеки.

Під час зустрічі сторони домовилися про обмін військовополоненими і тілами загиблих військовослужбовців. Уже відбулося кілька раундів таких обмінів.

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