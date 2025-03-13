Навряд чи Путін відповість простою згодою без додаткових умов.

Російський лідер Володимир Путін, схоже, ухвалив рішення щодо 30-денного перемир'я і може дати відповідь уже сьогодні.

Як пишуть росЗМІ, після зустрічі Володимира Путіна з Олександром Лукашенком у Москві відбудеться їхня спільна прес-конференція. Як заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, там Путін може висловитися про Україну. За його словами, "все залежатиме від запитань журналістів".

Як зазначає BILD, чи відбувся вже обмін обмін думками між Вашингтоном і Москвою, наразі невідомо. Однак, схоже, рішення про реакцію на пропозицію США та України вже ухвалено.

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При цьому редактори видання зазначають, що навряд чи це буде проста відповідь "так".

Про це свідчить вчорашня поява Путіна в Курській області, де він закликав відвоювати цей район повністю. Крім того, Bloomberg, Reuters та інші видання повідомили з посиланням на свої джерела, що Росія може висунути низку умов для припинення вогню.

Також посол РФ у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Росія розгляне пропозицію Вашингтона про припинення вогню, однак повне припинення військових дій відбудеться тільки після досягнення мирної угоди.

Тимчасове припинення вогню - що відомо

За підсумками зустрічі в Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню тривалістю 30 днів. Однак спочатку на припинення вогню має погодитися Росія.

При цьому Bloomberg писав, що Росія, найімовірніше, погодиться на 30-денне перемир'я з Україною, але перед тим спробує домогтися найбільш вигідних для себе умов припинення вогню. Зокрема, Кремль вимагатиме припинення поставок зброї в Україну.

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