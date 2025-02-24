Чеський лідер наголосив, що не можна принижувати жертву.

Кінцевою метою Росії у війні є стерти Україну з карти світу. Про це під час пленарного засідання "Підтримуй Україну" заявив президент Чеської Республіки Петр Павел.

"Всі ці три довгі роки, коли РФ розв’язала повномасштабну війну проти України, я не маю сумнівів, що кінцева мета цієї агресії - це стерти Україну з мапи світу. Хочу сказати, що українці незламні. Вони заслуговують не лише на нашу допомогу, й на наше захоплення", - заявив він.

Президент Чехії зазначив, що усі союзники прагнуть до тривалого миру в Україні, але не миру за будь-яку ціну.

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"Мир, який вибудований на приниженні жертви, коли ми винагороджуємо Росію за агресію, - це буде не справжній мир, а зрада", - наголосив Павел.

Президент Чехії підкреслив, що кожна домовленість має бути прийнятною для України й вестися за участю України. Він додав, що кожні перемовини мають починатися з чіткого визнання, хто є агресором, та хто є жертвою, і "тут немає жодного простору для двозначності".

Також Павел у зверненні до Володимира Зеленського підкреслив, що український лідер - демократично обраний українцями президент, і його легітимність безсумнівна.

"Ми не можемо послаблювати це лідерство. Ми маємо гарантувати стабільність та стійкість... Ви є символом цієї стійкості", - підкреслив він.

Павел додав, що "колективний обов’язок" - зробити так, щоб Україна вистояла у війні, яку розв’язала РФ.

"Без миру в Україні не може біти довготривалого миру в Європі. Нам потрібно зібратися разом, та діяти зараз. Стримати Росію – це єдиний спосіб рухатися вперед", - підкреслив Павел.

Павел наголосив на 5 пунктах підтримки України

"По-перше, ми маємо колективно продовжувати допомагати Україні вибудовувати міцну спроможність захищатися та чеські компанії роблять свій внесок й будуть це робити у майбутньому. По-друге, надзвичайно важливо продовжувати надавати військову допомогу Україні. Й ось ця ініціатива з амуніції й інші ініціативи дуже ефективні", - зауважив чеській лідер.

По-третє, за його словами, він повністю підтримує ідею того, що Україні потрібно надавати озброєння й надалі - економічну допомогу. Четверте - процес українського вступу до ЄС та включення України до єдиного європейського руху має прискоритися. По-п’яте, як зазначив Павел, "ми маємо гарантувати", щоб Україна мала найсильнішу позицію для перемовин.

"Кінцева ціль має бути вступ до НАТО. На кону – забагато. Або ми допомагаємо нашому суверенітету розпастися та впасти в еру хаосу, або ми можемо зібратися та не допустити, щоб нас відсторонювали. Я впевнений, що Європа міцніша та більш спроможна, ніж інколи ми думаємо. Хочу запевнити, що Чехія продовжуватиме підтримувати Україну усіма способами. Ми стоїмо з Україною. Слава Україні!", - наголосив президент Чехії.

Заяви інших європейських лідерів

Нагадаємо, під час пленарного засідання "Підтримуй Україну" президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що союзники повинні інвестувати у військово-промисловий комплекс України та забезпечувати спільне виробництво.

Він також запропонував чітку дату вступу України до ЄС - 1 січня 2030 року.

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