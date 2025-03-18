Заступник прес-секретаря Білого дому висловився про очікування перед дзвінком.

Кремлівський диктатор Володимир Путін поважає президента США Дональда Трампа, заявив заступник прес-секретаря Білого дому Гаррісон Філдс. Крім того, він зазначив, що лідер Росії розуміє, з ким має справу. Тому Трамп серйозно налаштований на розмову з Путіним, яка відбудеться ввечері 18 березня, бажаючи якнайшвидше домогтися миру.

"Він дав українцям Javelin, коли президент Обама давав їм подушки і ковдри. Трамп налаштований серйозно, і врешті-решт він хоче домогтися миру", - зазначив Філдс у своїй заяві, яку було опубліковано в X (Twitter).

Філдс, на запитання про те, чи може президент РФ вести з Трампом "жорстку гру", наголосив, що в них склалися "дуже хороші робочі стосунки", у яких нібито обидві людини "поважають" одна одну. Тому, за його словами, Путін і усвідомив, що не зможе грати з президентом США "в ті самі ігри", у які грав із попередніми американськими лідерами, включно з Джо Байденом, Бараком Обамою і Джорджем Бушем.

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Інші новини про майбутню розмову Трампа і Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що Стармер подзвонив Трампу перед його переговорами з Путіним. Політики, зокрема, обговорювали війну в Україні та бажання Трампа покласти їй кінець перед його розмовою з Путіним. Крім того, він сказав Трампу, що Україна повинна бути в "найсильнішій позиції", щоб забезпечити "справедливий і міцний мир".

Крім того, розмова Трампа і Путіна стане перевіркою їхніх "чудових стосунків". За словами першого прем'єр-міністра Путіна, мета кремлівського диктатора полягала в тому, щоб виграти час для повільного просування армії Росії і переконати Трампа, що найпростіший спосіб припинити конфлікт - чинити тиск на Україну, а не на Росію.

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