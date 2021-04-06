За даними української розвідки, Москва під виглядом підготовки до навчань стягує російські війська до кордонів України і завершує підготовку комплексу заходів, мета яких - спонукання України до військової відповіді.

Контрольні перевірки боєготовності за зимовий період навчання почалися в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах Збройних сил Російської Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на селекторній нараді.

"Відповідно до плану підготовки збройних сил в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах почалися контрольні перевірки. Війська вийшли на полігони для проведення тактичних, тактико-спеціальних і двосторонніх навчань. Вимагаю забезпечити високу якість контрольних занять і безпеку при пересуванні військових ешелонів і військової техніки", - сказав Шойгу.

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За даними російського військового відомства, всього протягом квітня буде проведено 4 тис. 048 навчань, у тому числі 812 двосторонніх, на 520 об'єктах навчально-матеріальної бази і 101 полігоні. Навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також в районах Курильських островів, крайньої Півночі та на Камчатці.

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує підтягнути ще до 25 батальйонних груп, що створює загрозу військовій безпекці нашої держави.

За даними ВСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тисячі військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключили спроби просування російських окупаційних військ углиб території України. За даними розвідників, Росія нарощує військову присутність біля українських кордонів і завершує підготовку комплексу заходів, мета яких - спонукання України до військової відповіді.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію щодо запровадження ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

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Автор: Роман Цимбалюк