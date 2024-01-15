У Міноборони ФРН стверджують, що серйозно сприймають загрозу з боку країни-агресора.

У Міністерстві оборони Німеччини не коментують інформацію німецького видання Bild щодо підготовки НАТО до війни з Російською Федерацією, водночас підтверджують, що серйозно сприймають загрозу з боку РФ. Про це сказав представник прес-служби Бундесверу Мітко Мюллер, повідомляє Укрінформ.

"У принципі, я не можу ані підтвердити, ані спростувати це повідомлення у ЗМІ", - сказав Мюллер.

При цьому він зазначив, що німецьке оборонне відомство опікується актуальними безпеково-політичними загрозами, до яких відноситься і загроза з боку Росії. Так, результати аналізу ситуації відбиваються на складанні планів і підготовки навчань та у рішенні розмістити постійний військовий контингент Бундесверу в Литві.

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"Ми би не стали розміщувати цю бригаду там ближчими роками, якби загрози не були реальними", - підкреслив представник Бундесверу.

Мюллер додав, що військове керівництво Німеччини проводить різноманітні навчання для підвищення боєготовності Бундесверу, і політикою - зокрема, в рамках НАТО - залишається стримування.

Можлива підготовка НАТО до війни з Росією: що передувало

Напередодні видання Bild із посиланням на таємний документ Бундесверу повідомило, що війська НАТО розробили план навчань за сценарієм про програш ЗСУ у війні з РФ. За даними ЗМІ, ескалація між Альянсом і Росією може відбутися вже в лютому.

Згодом у НАТО прокоментували інформацію про підготовку до можливої війни з Росією. Там зазначили, що це не є секретним розвідувальним аналізом, Альянс отримав сценарій навчання, "який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей в тому чи іншому районі".

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