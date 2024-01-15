Опублікована раніше інформація не є секретним розвідувальним аналізом, який прогнозує розвиток подальшої ситуації.

Директора Центру передового досвіду НАТО в області стратегічної комунікації Яніс Сартс заявив, що поширена інформація про підготовку Німеччини до можливого військового конфлікту з Росією не є секретним розвідувальним аналізом.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що воно отримало сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей в тому чи іншому районі.

"Колись сценарії були повністю вигаданими з неіснуючими країнами та географічними регіонами", - пояснив Сартс.

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Тепер же в НАТО стали використовувати існуючі країни і географічні регіони для розробки сценаріїв навчання. Сартс підкреслив, що опублікована раніше інформація не є секретним розвідувальним аналізом, який прогнозує розвиток подальшої ситуації.

Маатеріал Bild про підготовку Німеччини до можливої війни з Росією

Повідомлялося, що німецька армія розробила навчальний сценарій війни з Росією, за яким Сили оборони України зазнають поразки у війні.

"Ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому. Це навчальний сценарій, який описує крок за кроком, місяць за місяцем, як діятиме Путін і як НАТО захищатиметься. За сценарієм Бундесверу, ескалація почнеться всього через кілька тижнів. Незабаром почнуться бойові дії, десятки тисяч німецьких солдатів будуть задіяні", - повідомляло видання Bild з посиланням на таємний документ Міністерства оборони ФРН.

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