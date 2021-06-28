Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте назвала таку політику Білорусі формою гібридної війни.

У Литві стверджують, що за цьогорічним припливом мігрантів у країни Балтії стоять білоруські чиновники.

Про це розповіда міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте в інтерв’ю сайту Delfi.

Вона стверджує, що це "добре організований" план Мінська, а іммігранти платять до 15 тисяч доларів за перевезення через кордон.

"У нас дійсно є докази причетності білоруських прикордонників до цього процесу, це факт. Це організована діяльність, певна схема, добре організована, спланована. Це великі гроші", – розповіла міністр.

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Повідомляється, що у цьому році більше 550 осіб намагалися незаконно в’їхати в Литву з сусідньої Білорусі - це всемеро більше, ніж за весь 2020 рік, і більш ніж у 12 разів більше, ніж за 2019 рік.

Громадяни Іраку – найбільша група мігрантів, що в’їжджають в Литву з Білорусі, за ними слідують іранці, сирійці та білоруси.

Білотайте назвала таку політику Білорусі формою гібридної війни, вказавши, що немає ознак того, що участь в цьому беруть литовці.

При цьому міністр назвала приплив мігрантів "проблемою" не тільки для Литви, а й для ЄС. За її словами, Литву використовують як транзитну країну на шляху до інших країн ЄС.

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Автор: Олег Давигора