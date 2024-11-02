Українські диверсанти з яхти не могли підірвати 'Північні потоки', - німецький водолаз

Експерт із підводної археології наголосив, що існує низка причин, чому операція, про яку пишуть ЗМІ, неможлива на практиці.

Німецький водолаз та підводний археолог Свен Томас спростував, що "Північні потоки" могли підірвати українські диверсанти з яхти "Андромеда", - повідомляє BILD.

Західні ЗМІ вже майже два роки обговорюють версію про те, що газопроводи підірвала група українських диверсантів, яка орендувала вітрильну яхту "Андромеда". Українці нібито завантажили на борт водолазне спорядження та вибухівку, а згодом встановили її на дні Балтійського моря на глибині близько 80-90 метрів. Томас спростував цю версію.

Експерт пояснив, що для підводного занурення потрібна не одна яхта, а ціла група суден плюс нерухома платформа з кранами, якорями та баластом загальною масою близько 1 тонни.

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Щоб занурюватися з "Андромеди", її потрібно було б точно зафіксувати над "Північними потоками". Для цього потрібні були 3-4 важкі якорі з канатами довжиною 300-500 м, інакше яхту зносило б у відкритому морі вітром і хвилями.

Томас зауважив, що потужність двигуна "Андромеди" - 75 кінських сил. Цього не вистачило б, щоб залишатися в районі "Північних потоків" за допомогою постійного маневрування. Крім того, яхта не могла б прийняти на борт 400 кг вибухівки.

Підрив "Північного потоку" - останні новини

Газопроводи "Північний потік" проходять через Балтійське море до Німеччини. Обидві нитки газопроводу "Північний потік-1", а також одна з двох ниток "Північного потоку-2" були пошкоджені 2022 року. Захід веде розслідування підриву російського газопроводу.

Низка німецьких видань опублікували інформацію, що прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця у справі про підрив "Північного потоку". Також стверджувалося, що в підриві газопроводу підозрюють ще двох громадян України.

Радник президента Михайло Подоляк пояснив, що в України просто не було необхідних ресурсів для такої операції. За його словами, такий акт може бути здійснено тільки за наявності великих технічних і фінансових ресурсів, що було тільки в Росії. Він підкреслив, що Україна не отримала жодної стратегічної або тактичної переваги від інциденту.

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