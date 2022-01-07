Йдеться, імовірно, про багатоцільовий підводний човен, що здатен нести ядерні боєголовки.

Російський підводний човен зіштовхнувся з військовим кораблем ВМС Британії у Північній Атлантиці, відстежуючи його рух. Це було перше таке зіткнення з часів закінчення холодної війни.

Про це повідомляє The Telegraph.

The Sun уточнює, що йдеться про багатоцільовий підводний човен (hunter-killer submarine), що здатен нести ядерні боєголовки.

Британський корабель рухався з під’єднаним сонаром, що дозволяє непомітно виявляти субмарини. Росіяни фактично у нього врізалися, про що свідчили характерні звуки.

Читайте такожУ США є питання щодо введення військ ОДКБ у КазахстанПісля зіткнення британським військовим довелося повертатися в порт для заміни пошкодженого гідролокатора. При цьому, за даними джерел видань, російський човен теж постраждав.

При цьому у ВМС Британії допускають, що зіткнення було ненавмисним. Росіяни, вважають члени екіпажу, могли й не знати точний рух корабля.

Після інциденту, що навіть ввійшов у документальний фільм Channel 5, військові запустили вертоліт Merlin, щоби спробувати відшукати підводний човен.

Натомість субмарина РФ різко повернула, що британці розцінили "агресивним рухом".

Військові у коментарі виданню підкреслили, що російська морська загроза постійно збільшується.

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