Південні корейці не хочуть помічати стрімку модернізацію армії КНДР, бо інакше доведеться якось на це реагувати.

Влада Південної Кореї, ймовірно, не усвідомлює масштабів загрози, яку для неї становить співпраця Росії та КНДР, а також швидка модернізація північнокорейської армії, спричинена цією співпрацею. Про це пише The Guardian із посиланням на думки аналітиків.

Автори публікації зауважують, що офіційний Сеул у публічній царині повністю ігнорує застосування північнокорейської зброї російськими військами проти України. Немає публічних реакцій і на те, що Росія допомагає режиму в Пхеньяні модернізувати його зброю та навчати північнокорейську армію сучасним методам ведення війни.

"Стримана реакція [Південної Кореї] викликала питання у аналітиків щодо того, чи повністю Сеул усвідомлює наслідки того, що багато хто вважає найважливішою військовою трансформацією Північної Кореї за десятиліття, що сформувалася в реальних бойових діях на полях битв України", – пише The Guardian.

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Заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький зазначає, що Північна Корея отримала нові зразки сучасної зброї від Росії, а північнокорейські солдати отримали безцінний досвід участі у сучасній війні під час боїв на Курщині. Ані Південна Корея, ані Японія, ані жодна інша армія в цьому регіоні не має такого досвіду.

Отже, зараз північнокорейські війська вивчають тактику спільнодії різних родів військ та використання безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та інших технологій, раніше незнайомих їм. Москва також допомогла Пхеньяну значно покращити їхні балістичні ракети KN-23, якими росіяни били по Україні.

Відсутність виразної реакції Південної Кореї на ці загрози пояснюється комплексом стратегічних, економічних та політичних причин, каже доктор Ян Ук, експерт з питань оборони з Інституту політичних досліджень Асан у Сеулі. За його словами, публічне визнання цієї загрози означатиме необхідність реагувати на ділі, наприклад, поставками зброї Україні, що на сьогодні є вкрай непопулярною ідеєю в Південній Кореї.

Доктор Ян Ук нагадує, що лише пів року тому в Сеулі стався невдалий військовий переворот, ініційований тепер уже колишнім президентом. Тому південнокорейські військові не хочуть заявий раз виходити в публічний простір із гучними заявами, аби знову не потрапити у вир внутрішньої політичної боротьби.

Пояснюючи мовчання Сеула щодо співпраці КНДР з РФ, деякі аналітики також нагадують про давню стратегію Південної Кореї уникати втручання у зовнішні конфлікти, особливо ті, до яких залучені великі держави. Економічні чинники також мають велике значення: донедавна Росія була одним із головних торговельних партнерів Південної Кореї.

Зрештою, внутрішня політика також відіграє певну роль. Південнокорейське суспільство загалом більше зосереджене на політиці уникнення конфлікту з Північною Кореєю, ніж на західних прогресивних цінностях. Іншими словами, багато корейців вважають, що проблеми України їх не стосуються.

Однак колишній командир південнокорейських сил спеціального призначення Чун Ін-бом не в захваті від пасивності уряду його країни.

"Ми точно маємо бути насторожені. Це як поїзд, що мчить вам назустріч. Краще відійдіть або почніть готуватися – поки у вас ще є час", – каже він про загрозу з півночі.

Дві Кореї: останні новини

Як писав УНІАН, днями стало відомо, що Південна Корея призупинила радіомовлення на КНДР, яке велося близько півстоліття. Таке рішення ухвалили, щоб послабити напруженість на півострові. Однак багато хто вважає цю подію символічною перемогою Пхеньяна.

Також ми розповідали про стрімке розширення одного з ракетних полігонів Північної Кореї, що відбулося завдяки інтенсивній співпраці Пхеньяна з Москвою.

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