Це перший випадок, коли КНДР оприлюднила масштаби передачі зброї своїм прикордонним підрозділам.

КНДР розмістила на південному кордоні 250 ракетних установок - церемонія введення в експлуатацію "абсолютної зброї" відбулася за участю лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Як повідомляє офіційне Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA), пройшла церемонія передачі 250 нових типів ракетних пускових установок для прикордонних військових частин КНДР.

"4 серпня відбулася церемонія з нагоди передачі нового типу тактичної системи балістичних ракетних озброєнь", - пише агентство.

Йдеться, що на церемонії був присутній лідер країни Кім Чен Ин. Він зазначив, що проведення церемонії є "проявом твердої волі партії просуватися вперед у зміцненні обороноздатності".

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Перед початком церемонії Кім Чен Ин оглянув балістичну ракетну установку, яку буде введено в експлуатацію як нову основну ударну зброю збройних сил КНДР. Він акцентував, що "пишна церемонія" пройшла, попри наслідки від потужного шторму, який наробив лиха країні.

Як уточнює DW, установки розміщенні на південному кордоні країни. У своїй промові під час заходу Кім сказав, що пускові установки є зброєю, яку він "особисто розробив". "Церемонія передачі" містила шеренги вантажівок з пусковими установками армійського зеленого кольору, що заповнили довгу вулицю, а сам захід супроводжувався феєрверком.

"Це був перший випадок, коли Північна Корея оприлюднила масштаби передачі зброї своїм прикордонним підрозділам, повідомив Хан Квон Хі з Корейської асоціації досліджень оборонної промисловості. Кожна пускова установка розрахована на чотири ракети", - пише видання.

Також йдеться, що речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сун Чжун під час брифінгу зазначив, що ці пускові установки призначені для використання в різний спосіб, наприклад, для нападу або загрози Південній Кореї.

"Розміщення поблизу кордону означатиме, що дальність їхньої дії буде невеликою", - заявив він.

Співпраця КНДР та Росії - останні новини

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін запропонував "термінову допомогу" КНДР, аби допомогти впоратися зі збитками від нещодавніх повеней. За даними іноземним ЗМІ, така допомога від РФ є ще однією ознакою розширення відносин між двома країнами.

У своєму посланні до лідера КНДР Кім Чен Ина Путін "висловив глибоке співчуття та підтримку", а також заявив про готовність надати термінову допомогу у разі стихійного лиха, аби допомогти Північній Кореї відновитися після повені.

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