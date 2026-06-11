Північна Корея 'ніколи' не буде визнана ядерною державою: ЄС та Сеул зробили різку заяву

Також Південна Корея та Європейський Союз спільно засудили військову співпрацю між Росією та КНДР.

Південна Корея та Європейський Союз заявили, що КНДР "ніколи" не буде визнана державою, що володію ядерною зброєю, наголосивши на своїй прихильності до денуклеаризації після того, як Китай та Північна Корея пообіцяли тісніші звʼязки на саміті. Про це пише Bloomberg.

Зокрема президент Південної Кореї Лі Чже Мюн провів у середу в Брюсселі переговори з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Антоніу Коштою, під час яких вони домовилися посилити співпрацю в оборонній сфері, а саме щодо спрощення обміну секретною інформацією.

"КНДР ніколи не буде визнана державою, що володіє ядерною зброєю", - наголосили ЄС і Південна Корея у спільній заяві.

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"Ці послідовні заклики до денуклеаризації пролунали після того, як китайський лідер Сі Цзіньпін уникнув будь-яких публічних згадок про денуклеаризацію на Корейському півострові під час свого візиту до Пхеньяну цього тижня", - нагадали у матеріалі.

Південна Корея та ЄС також засудили військову співпрацю між РФ та Північною Кореєю. Зокрема лідери Євросоюзу закликали російського диктатора Володимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню після того, як він відхилив заклик українського лідера Володимира Зеленського зустрітися та домовитися про припинення війни.

КНДР і Росія - що відомо

Раніше CNN писав, що країна НАТО могла підірвати російське судно, яке транспортувало ядерні технології для КНДР. Інцидент стався 23 грудня 2024 року і досі залишається предметом міжнародного розслідування.

"Надзвичайна доля "Великої Ведмедиці" була оповита таємницею з моменту її затоплення. Але, як припускає CNN, це може бути рідкісним та небезпечним втручанням західних військових, спрямованим на те, щоб запобігти надсиланню Росією модернізованих ядерних технологій ключовому союзнику, Північній Кореї", - зазначають в розслідуванні каналу.

Водночас ЗМІ повідомляли, що війна в Україні стала золотою жилою для Кім Чен Ина. За оцінками дослідницького інституту при Національній розвідувальній службі Південної Кореї, за три роки КНДР заробила до 13 мільярдів доларів. Тільки за постачання ракетної артилерії та майже 250 ракет KN-23 малої дальності Пхеньян отримав від 7 до 13,8 млрд доларів.

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