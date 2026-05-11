Війна в Україні стала золотою жилою для Кім Чен Ина, - ЗМІ

Оприлюднено ціну, яку Росія платить за снаряди та солдатів.

Північна Корея отримує колосальні прибутки, надаючи військову підтримку Росії. В обмін на зброю та "гарматне м’ясо" режим Кім Чен Ина отримує іноземну валюту, енергоносії та новітні технології, пише Nikkei Asia.

За оцінками дослідницького інституту при Національній розвідувальній службі Південної Кореї, за три роки КНДР заробила до 13 мільярдів доларів. Ця сума майже дорівнює річному валовому внутрішньому продукту країни.

Зазначається, що тільки за постачання ракетної артилерії та майже 250 ракет KN-23 малої дальності Пхеньян отримав від 7 до 13,8 млрд доларів.

Окремим джерелом доходу стало розгортання північнокорейських військ. Росія заплатила понад 600 мільйонів доларів за залучення солдатів КНДР, чисельність яких на передовій становить близько 10 000 бійців спецназу та ще стільки ж інженерів і операторів дронів. За наявними даними, Кім Чен Ин планує відправити на війну ще 30 000 військових.

Згідно зі звітами, найманці отримують чималі за мірками КНДР виплати.

"Ці північнокорейські війська, які воюють у російсько-українській війні, нібито отримують близько 2 000 доларів щомісяця як компенсацію, а також виплату в разі загибелі до 10 000 доларів", – зазначають дослідники.

На лютий 2026 року вже приблизно 6 000 солдатів КНДР було вбито або поранено.

Економічний ефект від співпраці з агресором уже помітний на вулицях Пхеньяна.

"Кількість розкішних автомобілів на вулицях значно зросла порівняно з минулим", - пише ЗМІ, посилаючись на джерело, яке відвідало столицю КНДР восени 2025 року.

За словами очевидця, у місті з’явилося чимало японських та європейських авто з приватними номерами.

Крім того, як зазначається у звітах, Кім ставиться до солдатів, що повертаються, як до героїв, а сім'ї загиблих отримують елітне житло.

Нові накази Кім Чен Ина

Раніше УНІАН писав, що лідер Північної Кореї закликав молодь країни бути готовою до участі у війні Росії проти України та підтримувати політику правлячої партії. На з’їзді молодіжної організації в Пхеньяні він назвав молодь "авангардом" державних цілей і наголосив на важливості дисципліни та ідеологічної відданості. Правляча партія КНДР прямо пов’язала лояльність молодих людей із готовністю брати участь у закордонних військових операціях, фактично підтримуючи участь країни у війні на боці РФ.

Він також доручив посилити систему автоматичного ядерного удару на випадок своєї ліквідації або загрози керівництву КНДР. Так, Північна Корея розвиває механізм, який дозволить запустити ядерну відповідь без прямого наказу лідера, якщо командування буде знищене. Це пов’язують із доктриною "автоматичного стримування", яка має гарантувати відплату навіть у разі раптового удару по режиму.

