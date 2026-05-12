Країна НАТО могла підірвати російське судно, яке транспортувало ядерні технології для КНДР, – CNN

Розслідування пов’язує інцидент із можливим перевезенням ядерних реакторів для Північної Кореї.

Російське вантажне судно, яке могло перевозити компоненти ядерних реакторів для підводних човнів, затонуло після серії вибухів приблизно за 60 миль від узбережжя Іспанії. Інцидент стався 23 грудня 2024 року і досі залишається предметом міжнародного розслідування, пише CNN.

"Надзвичайна доля "Великої Ведмедиці" була оповита таємницею з моменту її затоплення. Але, як припускає CNN, це може бути рідкісним та небезпечним втручанням західних військових, спрямованим на те, щоб запобігти надсиланню Росією модернізованих ядерних технологій ключовому союзнику, Північній Кореї", – йдеться в розслідуванні каналу.

За даними іспанських слідчих, судно "Велика Ведмедиця" (також відоме як "Спарта-3") подало сигнал лиха після того, як на правому борту, ймовірно біля машинного відділення, пролунали три вибухи. Унаслідок цього загинули двоє членів екіпажу, ще 14 осіб були евакуйовані.

Відео дня

Пізніше судно перекинулося та затонуло. Окремі сейсмічні сигнали в регіоні також фіксувалися в момент інциденту, що додатково підживило версії про підводні вибухи або застосування спеціальних боєприпасів.

"На корпусі було виявлено отвір розміром 50 на 50 см, а пошкоджений метал був спрямований всередину", – зазначено в матеріалах компанії-власника судна.

Ймовірний ядерний вантаж

Найбільш суперечлива частина розслідування стосується вантажу судна. Іспанська влада повідомила, що капітан корабля під тиском слідчих визнав: на борту могли бути "компоненти двох ядерних реакторів, подібних до тих, що використовуються в підводних човнах".

"Вони не містили ядерного палива", – йдеться у свідченнях капітана, наведених іспанським урядом.

За версією слідства, кінцевим пунктом призначення міг бути північнокорейський порт Расон, що підсилює припущення про можливу передачу ядерних технологій Пхеньяну.

Підозри у втручанні та військові сліди

Розслідування також вивчає версію про зовнішній вплив. За однією з гіпотез, корпус міг бути пошкоджений спеціальною торпедою, хоча інші експерти припускають застосування морської міни.

Аналітик оборонної розвідки Майк Планкетт каже:

"Схоже на кумулятивну вибухівку, яку розмістили біля корпусу".

Після інциденту над районом неодноразово пролітали американські літаки, призначені для виявлення ядерних слідів, що ще більше ускладнило картину подій.

Судно належало російській компанії, пов’язаній із державним сектором. Його маршрут пролягав із Балтійського регіону до Далекого Сходу Росії, однак у підсумку завершився трагедією в Середземному морі.

Іспанська влада утримується від остаточних висновків, а США та інші країни офіційно не коментують інцидент. Іспанський депутат Хуан Антоніо Рохас Манріке заявив:

"Чорна скринька, ймовірно, вже у когось є. Але ми не знаємо, у кого саме".

Наразі уламки судна лежать на глибині близько 2500 метрів, а ключові відповіді про вантаж і причини вибухів залишаються невідомими.

Інші катастрофи в морі

Як повідомляв УНІАН, радянський атомний підводний човен К-278 "Комсомолець", який затонув ще у 1989 році в Норвезькому морі, досі лишається джерелом радіаційної небезпеки. Вчені зафіксували біля уламків аномально високі рівні цезію та стронцію – у сотні тисяч разів вищі за природний фон.

Крім того, під льодовиковим шельфом Дотсон в Антарктиді безвісти зник шестиметровий підводний човен Ran, який досліджував найбільш важкодоступні куточки планети, але дані, отримані перед зникненням апарата, змушують наукову спільноту переосмислити процеси танення льоду.

Вас також можуть зацікавити новини: