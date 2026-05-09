КНДР рекордно наростила виробництво снарядів, якими Росія бʼє по Україні

Північна Корея заявила про різке збільшення виробництва артилерійських боєприпасів на тлі постачання озброєння Росії для війни проти України. У Пхеньяні стверджують, що нинішні обсяги випуску снарядів стали найбільшими в історії країни.

Про це повідомило державне Корейське центральне телеграфне агентство після візиту лідера КНДР Кім Чен Ина на один із оборонних заводів, пише Defence Express.

Північнокорейська пропаганда стверджує, що підприємство перевищило попередній рекорд виробництва боєприпасів удвічі, а нинішній випуск нібито у чотири рази перевищує середні показники.

Також у Пхеньяні заявили про масштабну модернізацію оборонного підприємства та високі темпи розвитку військової промисловості. Втім, експерти наголошують, що заяви КНДР слід сприймати з обережністю, оскільки йдеться про офіційну пропаганду режиму.

Попри сумніви щодо реальних масштабів виробництва, факт активних поставок зброї до РФ підтверджується західними та українськими оцінками.

За наявними даними, з вересня 2023 року до квітня 2025 року Північна Корея могла передати Росії від 1 до 6 мільйонів снарядів і ракет.

Частина поставок здійснювалася зі складів, однак паралельно КНДР нарощувала можливості власного оборонно-промислового комплексу для компенсації запасів та подальшого виробництва.

КНДР постачає не лише снаряди

Аналітики зазначають, що під поняттям "боєприпаси" можуть матися на увазі не лише артилерійські снаряди, а й мінометні міни, реактивні снаряди для РСЗВ та інші типи озброєння.

Точні можливості північнокорейського ВПК залишаються невідомими, однак, за оцінками, у країні працюють близько 300 оборонних заводів, де зайняті приблизно 500 тисяч людей.

Окрім боєприпасів, КНДР також постачає Росії артилерійські системи та ракетне озброєння. Йдеться, зокрема, про самохідні артилерійські установки M-1989, реактивні системи залпового вогню, балістичні ракети та протитанкові ракетні комплекси.

За даними ЗМІ, північнокорейські ракети KN-23 та KN-24, які РФ використовує для атак по Україні, були створені за методами 50-річної давності.

