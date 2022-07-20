Також фахівець назвав рецепт, як боротися з російською дезінформацією.

Екс-посол України у США (2015-2019 роках) та відомий експерт у питаннях зовнішньої політики Валерій Чалий прокоментував російські маніпуляції, спрямовані на те, щоб США не передавали зброю Україні.

Цитує Чалого "Європейська правда".

"Ми бачимо, як синхронно у західних ЗМІ з’явилося багато матеріалів про те, що Україна, мовляв, може кудись продавати чи віддавати озброєння. Це – скоординована російська спецоперація. Вона має зрозумілі цілі і викликана втратами РФ на фронті. Коли обстріли ЗСУ почали знищувати склади РФ – амуніцію, боєкомплект, то вони почали працювати, щоби зупинити це. Я бачу кампанію, спробу розігнати тему, що Україна може віддавати "на сторону" зброю, але ця кампанія не має під собою ніякого ґрунту", - сказав Чалий.

Також фахівець назвав рецепт, як боротися з російською дезінформацією.

"Треба профілактично давати США всю інформацію, яка їм потрібна, щоби переконатися, що важка зброя в Україні, що вона на фронті, бо росіяни не припинять тиснути в цьому напрямі, вони будуть намагатися досягти, щоб нам не давали озброєння. Бо зараз це ключове питання, яке визначає на фронті результати не тільки наступних двох місяців, а взагалі переламу у війні з Росією", - зазначив Чалий.

20 липня Олена Зеленська виступила у Конгресі США.

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