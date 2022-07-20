Перша леді зізналася, що в інших обставинах ніколи б не просила про це.

Перша леді України Олена Зеленська виступила у Конгресі США та закликала конгресменів сприяти якнайшвидшій передачі Україні сучасного озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони.

Відео промови з'явилося в Instagram Зеленської.

Під час виступу перша леді попросила Конгрес допомогти захистити мирних українців, дітей та сприяти закінченню кривавої війни, яка вже забрала тисячі життів.

"Я звертаюся до вас від імені всіх загиблих. Від імені людей, які втратили руки та ноги. Від імені людей, які ще живі та цілі. Від тих, хто воює, і хто чекає на свої рідних із передової. Я прошу річ, яку я б хотіла ніколи не просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю. А щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу вас протиповітряну оборону. Щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, дитячих кімнатах і цілі сім'ї", – наголосила перша леді України.

За даними істориків Конгресу, перша леді України - перша в історії дружина іноземного президента, яка виступила у Конгресі США. У 1943 році там побувала перша леді Китаю, але вона обмежилася кількома словами ввічливості.

Як повідомляв УНІАН, перша леді України Олена Зеленська днями зустрілася у Вашингтоні з першою леді США Джилл Байден. Зеленська прийшла на зустріч в елегантному молочному костюмі зі спідницею довжини міді і подовженим жакетом, а Байден одягла чорну сукню з квітковим принтом.

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