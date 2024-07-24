США занепокоєні потенційним зривом отримання прибутків з активів РФ, якщо санкції не будуть продовжені.

Європейський Союз запропонував державам-членам два варіанти заморожування активів російського Центрального банку на довший період. Блок намагається заспокоїти США, які занепокоєні щодо плану "Великої сімки" використати прибутки з цих активів для надання Україні допомоги в розмірі близько 50 мільярдів доларів, пише Bloomberg з посиланням на проект документа.

Зазначається, що є два варіанти: безстрокова іммобілізація (непорушність) активів, яка буде переглядатися через регулярні проміжки часу, або подовження періоду пролонгації, наприклад, до 18, 24 або 36 місяців.

Американський чиновник розповів, що отримання гарантій ЄС щодо режиму санкцій дійсно є невирішеним питанням у поточних дискусіях. Однак він висловив сподівання, що угода буде досягнута. Він додав, що мета все ще полягає в тому, щоб отримати ці гроші до кінця року.

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За словами журналістів, щоб заспокоїти Вашингтон, європейські чиновники вказують на дію санкцій проти Росії з 2014 року після вторгнення до Криму. Лідери ЄС також включили до спільної заяви під час червневого саміту слова про те, що "російські активи повинні залишатися заблокованими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує збитки, завдані цією війною".

Водночас деякі дипломати залишаються впевненими, що США приймуть європейські запевнення щодо стабільності режиму санкцій. Але інші залишаються більш скептичними щодо досягнення достатнього прогресу в найближчі місяці з огляду на складність цього інструменту.

Дискусії щодо активів РФ

ЄС, США та інші союзники по "Великій сімці" працюють над завершенням планів щодо надання Україні до кінця року 50 мільярдів доларів кредитів, які покриватимуться за рахунок прибутків з активів ЦБ Росії. Відповідної угоди досягнули на саміті лідерів G7 в червні.

Але США висловили занепокоєння, щодо режиму санкцій ЄС, який вимагає продовження кожні шість місяців одностайним голосуванням 27 країн-членів. Вони припускають, що це може стати проблемою. якщо заморожування не буде продовжено в якийсь момент.

За словами високопосадовця Міністерства фінансів США, Вашингтон просить ЄС надати більш надійні гарантії того, що активи залишаться іммобілізованими.

Скільки коштів передбачено

Угода, досягнута на саміті G-7, передбачає, що ЄС і США нададуть кредити в розмірі від 20 до 22 мільярдів доларів кожен, за словами ознайомлених людей. Великобританія, Канада і Японія нададуть менші суми. Доходи від заморожених активів, за оцінками, становитимуть від €3 млрд ($3,3 млрд) до €5 млрд щорічно. Якщо з активів буде знято санкції, кожен член G-7 відповідатиме за покриття своєї частини фінансування. Кошти будуть використані на підтримку військових потреб України та сприятимуть відновленню країни.

Деякі дипломати ЄС скептично ставляться до того, що Угорщина, яка раніше відкидала пропозиції щодо щорічного продовження санкцій, погодиться на зміни. Через ці застереження поки що незрозуміло, чи буде послам ЄС запропоновано офіційно обговорити ці варіанти під час їхньої зустрічі пізніше цього тижня.

Тим не менш, G-7 та ЄС вже домовилися, що кошти залишатимуться замороженими доти, доки Росія не погодиться виплатити Україні компенсацію за завдані збитки.

Прибутки з активів РФ – останні новини

У бельгійському депозитарії Euroclear анонсували перший транш прибутків від російських активів Україні. Внесок зроблять вже у цьому липні, сума складе 1,55 млрд євро.

Раніше УНІАН писав, що Європейська комісія "дуже скоро" планує зробити пропозицію щодо пакету кредитів для підтримки України на суму 50 мільярдів доларів, щоб встигнути до кінця року завершити законодавчу роботу.

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