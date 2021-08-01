Безглуздий і моторошний випадок стався в провінції Квебек.

Співробітники поліції Канади опинилися в незручному становищі — вони прийняли обпалене тіло жінки за манекен і викинули в смітник.

Про це повідомляє CBC.

Інцидент стався біля міста Шербрук в провінції Квебек ще 23 липня, проте обставини інциденту директор місцевої поліції Денні МакКоннелл розкрив тільки зараз.

За його словами, близько 10 ранку правоохоронцям повідомили про незначне займання біля лісової смуги в місті. Першими на місце подій прибули пожежники, які виявили "згорілий силіконовий манекен".

Читайте такожЧоловік наїхав на сім'ю канадських мусульман: поліція назвала причинуВ результаті консультацій було вирішено викинути манекен в сміттєвий контейнер на території відділенні поліцейської дільниці.

Приблизно через чотири години до поліції звернувся чоловік, який заявив про зникнення своєї співмешканки. За сигналом її мобільного вдалося знайти машину жінки — вона була недалеко від місця пожежі.

Запідозривши недобре поліцейські уважніше оглянули "манекен" і зробили моторошне відкриття — це і була зникла жінка. Після цього було розпочато розслідування щодо з'ясування обставин смерті.

Як вже повідомляв УНІАН, торік в канадській провінції Нова Шотландія стався найбільший за кількістю жертв напад в історії країни — було вбито не менше 16 осіб.

Автор: Станислав Кожемякин