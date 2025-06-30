За словами дипломата, українці зазвичай швидко інтегруються в польське суспільство.

Наразі ставлення поляків до українців справді змінилося, однак це природний процес. Про це розповів посол України у Польщі Василь Боднар в інтерв'ю "Главкому".

"Є тенденція сприйняття мігрантів, політики використовують тему, певні громадяни відчувають десь побоювання, десь конкуренцію… Справді, з одного боку, є обґрунтовані занепокоєння, але з іншого можна почути взагалі дивні стереотипи, як… наприклад "найстрашніший" міф: українські жінки відберуть польських чоловіків. Щоб ви розуміли: ніщо так не впливає, як цей міф. Він - найсильніший. За статистикою, у Польщі 6,5 тисяч спільних (україно-польських) шлюбів. А на 2 млн українців та майже 1 млн тис. українських біженців, це - ніщо", - зазначив дипломат.

За його словами, українці живуть з поляками в одних будинках, працюють на одній роботі та скупляються в одних магазинах. Тому, як каже Боднар, зазвичай проблем між звичайними людьми в країні немає.

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"Українці здебільшого швидко інтегруються в польське суспільство, вивчають польську мову, є суттєвою доданою вартістю для польської економіки. За останніми оцінками, українські працівники приносять Польщі 2,7% ВВП, при чому рівень зайнятості зріс з 61 до 69%. А це мільярди злотих - значно більше ніж соціальні видатки на деякі групи біженців. У людей в уряді Польщі є прекрасне розуміння: якщо зараз забрати цей мільйон працівників з України, то польська економіка відчує серйозні проблеми", - підкреслив Боднар.

Україна і Польща - останні новини

Раніше опитування показало, що кожен другий поляк проти військової допомоги Україні. Зокрема в результатах опитування йдеться про те, що поляки продовжують декларувати солідарність з Україною, але вона не є безумовною.

Також поляки явно не бажають відправляти своїх солдатів до України - навіть у майбутньому, у рамках миротворчих місій. Тільки 15% респондентів підтримують таку ідею, тоді як 64% виступають проти.

Водночас інше опитування свідчить про те, що у Польщі стало менше прихильників вступу України до ЄС і НАТО. Вступ України до ЄС підтримали 35% опитаних, а до НАТО - 37%. Проти висловилися по 42% респондентів.

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