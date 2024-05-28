Це буде найбільшою операцією зі зміцнення східного кордону Польщі та східного флангу НАТО з 1945 року.

Влада Польщі розкрила подробиці про програму "Східний щит", вартістю 10 млрд злотих ($2,55 млрд). Вона спрямована на посилення оборони вздовж східного кордону з Білоруссю і РФ.

Польська влада розраховує виконати програму до 2028 року, пише Reuters. Міноборони Польщі повідомило, що в рамках програми буде побудовано укріплення, вузли і телекомунікаційні системи в координації з іншими східними союзниками по НАТО - Фінляндією, Естонією, Латвією і Литвою.

"Це становить одну складну систему оборонних і стримувальних дій. Вона з'єднує системи доступу, але ми також закупимо і впровадимо сучасні системи розвідки і боротьби з дронами", - розповів міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

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"Це найбільша операція зі зміцнення східного кордону Польщі та східного флангу НАТО з 1945 року", - заявив він.

Заступник міністра оборони Цезарі Томчик заявив, що гроші на програму почнуть надходити на початку 2025 року і закінчать її до 2028 року. Польща сподівається залучити кошти ЄС для деяких проєктів.

Проблеми на кордоні Польщі та Білорусі

Кордон став гарячою точкою для польської влади відтоді, як 2021 року туди почали прибувати мігранти, після того як Білорусь відкрила на Близькому Сході туристичні агенції, які пропонують новий неофіційний маршрут до Європи. За даними Євросоюзу, цей крок був спрямований на створення кризи.

Попередній уряд країни побудував паркан на польсько-білоруському кордоні завдовжки понад 180 км і заввишки 5,5 м для захисту від нелегальних мігрантів. Його доповнює система камер і датчиків, що стежать за кордоном.

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