Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна може поставити Україні винищувачі МіГ у найближчі чотири-шість тижнів.
Західні країни, які надали Україні зброю, поки відмовляються відправляти винищувачі. Польща заявила, що готова відправити військові літаки в коаліції країн, пише The Guardian.
Прихильність Варшави до Києва відіграла важливу роль у переконанні європейських союзників передати Україні важке озброєння, включаючи танки.
Надання літаків Україні-деталі
Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Варшава готова надати Києву винищувачі і це можна буде зробити в рамках міжнародної коаліції.
Пізніше влада Словаччини заявила про готовність передати винищувачі МіГ-29 разом з Польщею. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, що його польський колега Маріуш Блащак у Стокгольмі запевнив, що Варшава згодна на спільну передачу МіГ-29 Україні.