Польща заявила, що готова відправити військові літаки в коаліції країн.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна може поставити Україні винищувачі МіГ у найближчі чотири-шість тижнів.

Західні країни, які надали Україні зброю, поки відмовляються відправляти винищувачі. Польща заявила, що готова відправити військові літаки в коаліції країн, пише The Guardian.

Прихильність Варшави до Києва відіграла важливу роль у переконанні європейських союзників передати Україні важке озброєння, включаючи танки.

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Надання літаків Україні-деталі

Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Варшава готова надати Києву винищувачі і це можна буде зробити в рамках міжнародної коаліції.

Пізніше влада Словаччини заявила про готовність передати винищувачі МіГ-29 разом з Польщею. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, що його польський колега Маріуш Блащак у Стокгольмі запевнив, що Варшава згодна на спільну передачу МіГ-29 Україні.

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