Зеленського можуть позбавити найвищої нагороди Польщі: Дуда відреагував

Експрезидент Польщі заявив, що Зеленський отримував орден за інших обставин, але остаточне рішення щодо можливої втрати нагороди ухвалюватиме Кароль Навроцький.

Колишній президент Польщі Анджей Дуда прокоментував дискусію навколо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі.

В інтерв’ю Onet експрезидент нагадав, що нагороджував Зеленського у 2023 році за обставин, які суттєво відрізнялися від нинішніх.

"Володимир Зеленський отримав Орден Білого Орла в інший час і за інших умов. Зараз вони змінилися, як і поведінка Володимира Зеленського. І це очевидно", – заявив Дуда.

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Водночас він утримався від прямих оцінок щодо майбутньої долі нагороди, зазначивши, що остаточне рішення належить чинному главі польської держави.

За словами Дуди, президент Польщі Кароль Навроцький перед ухваленням рішення врахує позицію капітули ордена та всі обставини справи.

"Президент вислухає думку капітули і, приймаючи рішення, обов’язково врахує всі обставини та факти. А вони різні – не всі запам’яталися, не всі широко відомі і не всі помітні в нинішній атмосфері", – зазначив експрезидент.

Орден Білого орла - чому виникла суперечка

Нагадаємо, Зеленський отримав орден Білого Орла від Дуди у 2023 році за особливий внесок у розвиток польсько-українських відносин. Нагороду українському лідеру вручили під час візиту до Варшави.

Однак останнім часом у Польщі розгорнулася дискусія щодо доцільності збереження нагороди. Причиною стало рішення про присвоєння одному з підрозділів українських Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Саме після цього Навроцький запропонував розглянути питання про можливе позбавлення Зеленського ордена.

Наразі жодного офіційного рішення польська влада не ухвалила. Відомо лише, що питання можуть винести на розгляд капітули ордена Білого Орла під час засідання, запланованого на 8 червня.

Україна і Польща - останні новини

Як повідомляв УНІАН, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави з офіційним візитом президент Польщі Кароль Навроцький вручив йому символічний подарунок, який пов'язаний із Волинською трагедією.

На знімку, який опублікувала Канцелярія президента Польщі із зустрічі, можна помітити два томи книги. За даними видання, це двотомне видання Інституту національної пам'яті під назвою "Документи Волинського злочину".

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